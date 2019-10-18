Эр-Рияд, 18 октября 2019, 21:00 — REGNUM МИД Саудовской Аравии предостерег жителей королевства от поездок в Ливан, 18 октября передает агентство Reuters.
Саудовское министерство иностранных дел рекомендует своим гражданам, которые уже находятся в Ливане, проявлять предельную осторожность и при необходимости обращаться в посольство королевства в Бейруте.
Ливан охвачен массовыми протестами и беспорядками второй день подряд, протестующие требуют разгона парламента, отставки президента Мишеля Ауна и премьер-министра Саада Харири.
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