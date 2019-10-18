Москва, , 20:54 — REGNUM Министерство иностранных дел России передало ноту протеста посольству США в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

Подробностей о содержании ноты в МИД раскрывать не стали. В свою очередь, в американском диппредставительстве заявили, что не комментируют дипломатическую переписку.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября трое сотрудников посольства США были сняты с поезда в Северодвинске из-за несоблюдения ими правил пребывания иностранцев на режимном объекте.

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