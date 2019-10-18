18 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Визит будет проходить в духе дружбы и разговоров о совместных экономических проектах. Но так как Россия понимает, что резолюция СБ ООН 1244 гарантирует не только территориальную целостность Сербии и принципы международного права, но и политическое влияние России на Балканах, то А.Вучичу придется пережить новое разочарование.

Стеван Гайич, , 20:47 — REGNUM На днях президент Сербии Александр Вучич дал интервью журналисту албанского телеканалу «Клан» Идро Сефери. Вскоре сам Сефери заявил, что Сербия пока не признает Косово, что мешает его (Косово) членству в ООН, пока Сербия не решится «попросить у России и Китая согласиться с принятием» нового государства. Сефери считает, что Сербия будет принуждена пойти на это и лишь хочет получить «что-то взамен».

Сербия

К сожалению, Сефери лишь подтвердил то, что А. Вучич постоянно повторяет вполне публично. Например, выступая 17 октября на своем карманном телеканале «Пинк» президент Сербии в своей излюбленной манере заявил:

«Не буду врать народу, что Косово является частью Сербии»

и повторил свои мантры о «компромиссе», то есть о уже провалившейся идее обмена территорий (четыре района на на севере сербского края Косово и Метохии за три района на юге центральной Сербии), которую он продвигал вместе с «президентом» Косово Хашимом Тачи при поддержке НАТО и Еврокомиссии времен Кэтрин Эштон и Федерики Могерини и своих лоббистов Алекса Сороса и Тони Блерa.

Трактовка Сефери дает важное обновление традиционной риторике Вучича — идею о возможном обращении самого Белграда к России и Китаю с просьбой о принятии Косова в ООН, то есть об отказе от защиты международного права. Еще важнее то, что главу российского правительства Дмитрия Медведева может ожидать в ходе его визита в Белград на торжества по случаю 75-летия освобождения столицы Сербии советскими войсками и сербскими партизанами.

Хотя Россия пытается сохранить наилучшие отношения с Вучичем и делает вид, что не замечает его игру, она пока твердо придерживается своих принципов нерушимости международного права. Это дает почву для предположений, о чем именно Вучич и премьер-министр Сербии Ана Брнабич могли бы просить высокого гостя в этот раз. Хорошо, что накануне визита премьер-министра РФ представитель МИД РФ Мария Захарова 17 октября подтвердила позицию России по Косово. Захарова сказала, что

«Косово как государство не состоялось никак. Ни в правовом плане, ни в реалиях современного мира»,

добавив:

«Это не государство. Это какая-то попытка определенного количества стран силой продавить признание этой территории».

С победой на парламентских выборах в Приштине лидера движения «Самоопределение» Альбина Курти, который скорее всего будет новым «премьер-министром» сепаратистов, бывшие партнеры Вучича, Хашим Тачи и Рамуш Харадинай, ранее руководившие «Освободительной армией Косово», уходят в историю. Возможно, грозит им и тюрьма — либо за военные преступления, либо за коррупцию и криминал, чем им угрожает Курти. Против сделки по «обмену территорий» выступает и Ангела Меркель, а в новых реалиях и НАТО уже не оказывает этому плану безусловной поддержки.

Однако Вучич не может примириться с новой реальностью, о чем и предстоит вскоре узнать в Белграде Д. Медведеву. В январе 2019 г. президент Сербии уже представил в подконтрольных ему СМИ визит В.В. Путина в качестве поддержки его «мудрой» политики, хотя сам Путин заявил тогда совершенно иную позицию. Президент России ясно подчеркнул необходимость соблюдения международного права и прежде всего резолюции Совета Безопасности ООН 1244, гарантирующей возможность возвращения в край сербской армии и полиции, о чем Вучич, конечно, не смеет и напоминать своим западным партнерам. Опять, как и в январе, Вучич использует в собственных интересах любовь сербского народа к России и будет максимально использовать визит Медведева для саморекламы перед внутренней аудиторией. Однако, если Россия не отойдет от позиции приверженности международному праву, то своей главной цели Вучич не достигнет.

Визит будет проходить в духе дружбы и разговоров о совместных экономических проектах. Но так как Россия понимает, что резолюция СБ ООН 1244 гарантирует не только территориальную целостность Сербии и принципы международного права, но и политическое влияние России на Балканах, то А. Вучичу придется пережить новое разочарование. Серьезный разговор о мирной реинтеграции Косово и Метохии в состав Сербии в соответствии с международным правом России предстоит в будущем с новыми властями в Сербии. После ухода Вучича от власти, что уже носится в воздухе Белграда.