Буэнос-Айрес, , 21:18 — REGNUM Менее чем за две недели до выборов президент Аргентины Маурисио Макри пообещал «сделать всё возможное для улучшения жизни» граждан и вновь выразил уверенность в том, что экономика страны скоро восстановится. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В заявлении каналу Radio Sudamericana президент подчеркнул, что «меры, принятые нашим правительством, должны идти нам на пользу».

«Нам надо преодолеть эту политическую неопределённость, достичь минимального консенсуса между всеми гражданами. Это облегчит экономическую ситуацию каждого гражданина, это поможет снизить инфляцию», — обратился к избирателям с уже ставшим традиционным призывом Макри.

Президентские выборы в Аргентине состоятся 27 октября. По данным предвыборных рейтингов, Макри отстаёт от фаворита гонки Альберто Фернандеса на 16%.