Брюссель, , 20:42 — REGNUM Одним из результатов турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии стало ослабление авторитета НАТО и поставило под вопрос эффективность этой организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

По его мнению, события последних дней в Сирии — грубая ошибка Запада и НАТО.

«Я думаю, что это надолго ослабило наш авторитет среди местных партнеров, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос эффективность функционирования НАТО», — заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что в этой ситуации Турция и три страны Европы должны скоординировать свои действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что вместе с Ангелой Меркель и Борисом Джонсоном хотел бы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган пока не ответил на это предложение.

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