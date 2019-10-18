Брюссель, 18 октября 2019, 20:42 — REGNUM Одним из результатов турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии стало ослабление авторитета НАТО и поставило под вопрос эффективность этой организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
По его мнению, события последних дней в Сирии — грубая ошибка Запада и НАТО.
«Я думаю, что это надолго ослабило наш авторитет среди местных партнеров, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос эффективность функционирования НАТО», — заявил Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что в этой ситуации Турция и три страны Европы должны скоординировать свои действия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что вместе с Ангелой Меркель и Борисом Джонсоном хотел бы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган пока не ответил на это предложение.
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