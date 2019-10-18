Цхинвал, , 20:38 — REGNUM Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил о попытке проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур на территорию Южной Осетии 18 октября в 4 утра. Об этом сообщает информагентство Рес со ссылкой на пресс-службу комитета.

По информации КГБ, разведгруппа грузинских силовых структур численностью 4−5 человек выдвинулась из района высоты, расположенной восточнее населенного пункта Чорчана (Грузия), и попыталась скрытно подойти к рубежам госграницы Южной Осетии в районе населенного пункта Уиста (Цнелис). Однако, сообщили в пресс-службе, грузинские военнослужащие, нарушив госграницу Южной Осетии, попали на сигнальные заграждения, которые сработали, обнаружили их местоположение и заставили экстренно отойти в сторону Грузии.

Кроме того, 18 октября днем югоосетинскими пограничниками была зафиксирована попытка разведки участка госграницы в районе села Уиста (Цнелис) со стороны Грузии при помощи квадрокоптера.

В Комитете госбезопасности Южной Осетии заявили, что грузинская сторона продолжает способствовать усилению военной опасности в регионе. В связи с этим КГБ возлагает всю ответственность за рост напряженности на официальные власти тбилисского режима, указали в пресс-службе.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 октября Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что в пограничной полосе в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики грузинские службы продолжают укрепление полицейского блокпоста с развернутой инфраструктурой.

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