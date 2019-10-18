Киев, , 20:30 — REGNUM Киев расценивает как нарушение Минских соглашений отправку Россией очередного конвоя с гуманитарной помощью для Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 18 октября сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Направили России ноту протеста в связи с очередным, 87-м псевдогуманитарным конвоем, что был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс», — написала она в своём микроблоге в Twitter.

Зеленко добавила, что украинский МИД осуждает «нарушение Кремлём Минских договорённостей» и призывает российскую сторону «придерживаться взятых на себя обязательств».

Какие именно пункты договорённостей, по мнению Киева, нарушает отправка гуманитарной помощи, пресс-секретарь МИД Украины не уточнила. Следует также отметить, что Россия не является стороной Минских соглашений, которые заключались между Киевом и республиками Донбасса, а потому не имеет никаких обязательств по их выполнению.

Как передавало ИА REGNUM, накануне колонна МЧС России доставила очередную партию гуманитарного груза в Донецк и Луганск. В регион было отправлено более 630 тонн детских продовольственных наборов, в составе которых молочные смеси и детские консервы.