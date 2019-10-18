Копенгаген, , 21:25 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в случае изменения обстановки в плане безопасности в Европе, правительство вновь может вынести на референдум вопрос об отмене военной оговорки Дании, с которой страна вступила в Европейский союз. До выборов 2019 года глава социал-демократов утверждала, что существующие четыре оговорки являются основой датского внешнеполитического курса в отношении Европы.

Глава датского правительства вместе с тем отметила, что в настоящее время необходимости отменять военную оговорку нет. «Сейчас ситуация для Дании вполне приемлемая. Нашими первостепенными военно-политическими союзниками являются государства НАТО, и так, я считаю, и должно оставаться. Однако через три, пять или восемь лет обстановка в Европе может выглядеть совсем иначе, и тогда нам придется пересмотреть свой подход», — добавила премьер-министр. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Датские «Радикалы» и социалисты хотят поднять вопрос об отмене действующей оговорки о военном сотрудничестве в ходе переговоров о новом соглашении о европейской политике Дании. Министр иностранных дел Йеппе Кофод, в свою очередь, вскоре после формирования правительства заявил, что власти не планируют проводить референдум по этому вопросу.