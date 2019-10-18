Анкара, , 21:13 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, где на вопрос «Среди тех, кто осудил операцию «Источник мира» в Сирии есть и ваши союзники по НАТО. Как вы оцениваете поведение ваших союзников, ведущих переговоры с режимом Башара Асада?» ответил: «Если страны-члены НАТО отступают от основных принципов альянса, это не означает, что так же поступит и Турция».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Есть ст. 5 договора об альянсе, в соответствии с которой, в случае нападения на члена НАТО, остальные должны встать на его сторону. На самом деле, «один за всех, и все за одного» — основной принцип альянса. Некоторые члены НАТО делают эту ошибку. Но это не значит, что ее совершит и Турция».

Турецкий лидер добавил: «К сожалению, я также решительно осуждаю страны, борющиеся с террористическими организациями. В таком случае, как можно провести собрание по борьбе с международным терроризмом? Есть ли смысл обманывать друг друга? Так с терроризмом бороться нельзя. Здесь нужна достойная и твердая позиция. Ты будешь говорить про борьбу с террористами, а сам — отправлять им оружие. На настоящий момент в руках террористов есть вооружения всех стран коалиции. И Германии, и Великобритании, и Франции. И борьба с терроризмом, и поставки оружия… Такого не бывает».