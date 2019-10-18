Барселона, Испания, , 20:26 — REGNUM Полиция Барселоны арестовала троих радикальных протестующих из группы, атаковавшей здание Национальной полиции, 18 октября передает агентство Associated Press.

Ранее группа из нескольких сотен человек забросала здание полиции яйцами, банками с краской и бутылками и вступила в столкновение со стражами порядка.

Радикалы отделились от основного «марша свободы», который проходит мирно. Участие в марше принимают более 500 тыс. человек.

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