Анкара, , 21:22 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во дворце Долмабахче ответил на вопросы иностранных журналистов. Он заявил: «На настоящий момент, конечно, террористические группировки зону безопасности в Сирии не покинули. Для этого мы выделили им 120 часов. Только после того, как они уйдут, нам с США предстоит там многое сделать, я в это верю».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Во второй статье соглашения Турция и США договорились о более тесном взаимодействии на северо-востоке Сирии на основе общих интересов. Это выражение нашей совместной работы. Турция и США сохраняют свои обязательства по защите территории и народов стран — членов НАТО от всех угроз согласно концепции «один за всех, и все за одного».

Турецкий лидер добавил: «Мы обговорили, что зона безопасности будет очищена от террористов в течение 120 часов. 17 октября с лидерами террористических группировок установлен непосредственный контакт. Я надеюсь, что мы закончим это дело за 120 часов».