Анкара, , 21:14 — REGNUM Преподаватель катарского университета Хамада бин Халифы мавританского происхождения Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити заявил, что турецкая операция «Источник мира» нанесла мощный удар по планам расчленения Сирии странами с колониальным прошлым.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мухаммад бин Мухтар аш-Шанкити отметил: «Эта операция — большой успех на пути революции сирийского народа, который понес невосполнимые потери от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Сирийских демократических сил. Последние не имеют к демократии вообще никакого отношения. Наоборот, они всякий раз выступали против мечтаний сирийского народа о свободе и демократии».

Эксперт добавил: «Создание врагами Турции на ее границах организации, которая пытается возвыситься на расчленении страны, пытается вбить клин между Турцией и курдами, арабами, имеющими общую историю, географию и судьбу».