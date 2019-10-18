Анкара, , 21:17 — REGNUM Глава турецко-бангладешской группы межпарламентского сотрудничества депутат Партии справедливости и развития от Агры Экрем Челеби направил послу Бангладеш в Турции Аллама Сыддыки письмо, в котором коснулся темы турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной на сведение на нет попыток создать террористический коридор на южных рубежах страны и водворение в регионе мира и порядка.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Экрем Челеби заявил: «Наша «заноза» не мирное население, а исключительно террористы. Турецкая армия на протяжении всей истории защищала все народы, и обеспечивала свой протекторат. Мы выражаем дружественному и братскому нам Бангладеш благодарность за поддержку им нашей операции».

Политик добавил: «Наша операция направлена на уничтожение угроз, создаваемых Рабочей партией Курдистана, Отрядами народной обороны и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нашим границам. Она призвана гарантировать территориальную целостность Сирии, а также обеспечить для сирийских беженцев возможность вернуться на родину».

Посол Бангладеш, в свою очередь, признал операцию реализацией «естественного права» Турции.