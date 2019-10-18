Анкара, , 21:29 — REGNUM Турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар прокомментировал ситуацию, которая сложилась на севере Сирии после заключения соглашения по операции «Источник мира» между Турцией и США. Он заявил: «Складывающаяся ситуация открыла путь к новому относительно целей операции уравнению».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Абдуллах Агар отметил: «Можно говорить о картине, где мы будем углублять диалог с Россией и режимом Башара Асада относительно эффективности модели зоны безопасности. То, как режим и Россия будут относиться к присутствию Турции в зоне безопасности, как они выстроят отношения с Отрядами народной обороны и то, допустят ли они продолжения присутствия террористов в регионе или нет, станет определяющим фактором этих процессов».

Эксперт добавил: «Особенную значимость для зоны безопасности имеет диалог и сотрудничество, которые Турция создала и развила с Россией. США там «просели» на 20 миль, но, с другой стороны, уравнение, сталкивающее друг с другом Турцию и Россию, теряет актуальность. США захотят использовать эту ситуацию, их руководство недовольно развитием сотрудничества Турции и России».