Вашингтон, 18 октября 2019, 20:18 — REGNUM Некоторые европейские страны изъявили готовность забрать пленных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющихся гражданами этих стран, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом Трамп сообщил 18 октября на своей странице в Twitter, добавив к записи четыре восклицательных знака.
«Мне только что сообщили, что некоторые европейские страны впервые заявили о желании забрать боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), происходящих из их стран. Это хорошие новости, хотя надо было делать это сразу после их захвата в плен. Тем не менее это большой прогресс!!!» — написал Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии в плену у курдов, ранее поддерживаемых США, находятся от двух до десяти тысяч боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов их семей. Часть из них приехали воевать за псевдохалифат из стран Евросоюза.
*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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