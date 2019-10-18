Анкара, , 21:37 — REGNUM Турецкие эксперты считают, что по результатам соглашения, достигнутого между Турцией и США относительно операции «Источник мира» на севере Сирии, мечтам Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны о создании на северо-востоке Сирии федерации положен конец, а территориальная целостность Сирии защищена.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, такого мнения придерживаются эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар и специалист по внешней политике фонда SETA Джан Аджун. По словам первого, США, пойдя на соглашение с Турцией, спасли и себя, и Отряды народной обороны, но победой Турции является создание модели зоны безопасности.

Эксперт заявил: «Соглашение между Турцией и США могло быть другим, если бы было достигнуто до начала операции «Источник мира», однако по мере того, как она была проведена на земле, а силы России и Башара Асада вошли в Манбидж и Кобани, сложилась ситуация совсем иного характера».