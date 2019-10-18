Кито, , 21:21 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено отменил запланированные переговоры с профсоюзами Единого фронта трудящихся после призыва этих профсоюзов к национальной забастовке. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

О прекращении переговоров по субсидиям на топливо, наиболее злободневному для эквадорцев вопросу на сегодняшний день, сообщил руководитель аппарата президента Хуан Рольдан.

«После заявления Единого фронта трудящихся о том, что его участники проведут акцию протеста 30 октября, президент принял решение не проводить с ними встречу, поскольку мы понимаем, что если имеет место запланированная акция протеста, диалог уже не может быть частью повестки», — приводит слова Рольдана агентство.

Глава аппарата президента добавил, что призыв к протестам во время переговорного процесса «не способствует развитию диалога между эквадорцами».