Суздаль, Владимирская область, , 19:52 — REGNUM Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец 18 сентября совершила рабочую поездку во Владимирскую область. Как сообщила пресс-служба областной администрации, вместе с губернатором Владимиром Сипягиным она посетила туристические объекты Суздаля.

Первым пунктом посещения стал Суздальский индустриально-гуманитарный колледж, который готовит специалистов сферы туризма и гостиничного сервиса. Студенты продемонстрировали высоким гостям свои знания и навыки, а также творческие достижения. На память будущие специалисты туристической сферы вручили Ольге Голодец куклу, сделанную собственными руками. Голодец также посетила суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры, который готовит реставраторов для музеев.

Делегация посетила в детскую школу искусств города Суздаля и центр дополнительного образования «Исток». Вице-премьер поблагодарила руководителей и педагогов образовательных учреждений за профессиональную работу с детьми.