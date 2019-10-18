Донецк, , 19:40 — REGNUM 144 жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов с украинской стороны с начала 2019 года. Такие данные представила 18 октября пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Уточняется, что среди погибших — 135 военнослужащих республики и девять гражданских лиц.

Ранения и травмы различной степени тяжести за этот же период получили 189 человек, в том числе 68 мирных граждан.

Всего, как сообщается, за период сначала вооружённого конфликта в ДНР погибли 4873 человека, в том числе 81 ребёнок.

Напомним, Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в феврале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.

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