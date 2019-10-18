Герат, Афганистан, , 19:24 — REGNUM В афганской провинции Герат автомобиль с гражданскими лицами подорвался на дорожной мине, 18 октября передает агентство Reuters.

По информации местных властей, жертвами взрыва стали шестеро человек, пятеро получили ранения. В числе погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября в афганской провинции Нангархар была взорвана мечеть, погибли более 60 человек.

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