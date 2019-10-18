Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.

Об этом Трамп сообщил 18 октября на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, президент Турции рассказал ему о незначительных обстрелах в зоне операции, которые быстро прекратились.

«Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что был незначительный снайперский и артиллерийский обстрел, который быстро прекратился», — сообщил Трамп.

Он подчеркнул, что Эрдоган выразил сильное желание, чтобы эта «пауза» оправдала себя.

«Курды тоже хотят этого, чтобы было принято окончательное решение», — написал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии продолжится, если США не выполнят обещаний по отводу курдских сил из «зоны безопасности».

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