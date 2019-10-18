Барселона, Испания, , 19:17 — REGNUM Центр Барселоны наводнили многотысячные участники «марша свободы», 18 октября передает агентство Associated Press.

В столице Каталонии собрались протестующие со всего «мятежного» региона. Акция протеста пока проходит без столкновений с полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Барселоне, которые начались 14 октября, каждый день заканчивались массовыми беспорядками.

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