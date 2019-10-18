Мурманск, , 19:10 — REGNUM Генеральное консульство Норвегии готовится к переезду — в этом месяце заканчивается договор аренды здания в центре Мурманска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Консульство займет помещение на одном из этажей офисного здания. В перспективе Генконсульство планирует начать работу в новом здании, проект которого уже разрабатывается. Предположительно оно будет построено до 2024 года.

«У нас конструктивный диалог с органами власти касательно процесса переезда и строительства нового здания. Мы рады, что нам предоставили подходящее помещение, в котором мы можем работать до тех пор, пока для генконсульства не будет построено новое и современное здание», — цитирует генконсула Эрика Сведала «Мурманский вестник».