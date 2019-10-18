Кабул, , 18:49 — REGNUM Власти Афганистана называют взрыв мечети вблизи Джелалабада терактом, и возлагают ответственность за него на группировку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 октября передает агентство Reuters.

Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни заявил, что в мечети в поселении Джавдара террористами были заложены две бомбы.

Официальный Кабул уже возложил ответственность за взрыв на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Страшные преступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) и их союзников продолжают преследовать гражданских лиц во время богослужений» , — сообщил пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки.

При этом сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что взрыв, унесший жизни не менее 60 человек, произошел в результате минометного обстрела со стороны правительственных сил.

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