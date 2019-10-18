Екатеринбург, , 18:52 — REGNUM Свердловских мэров и глав администраций обяжут организовать диалог с жителями муниципалитетов. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ЕАН.

По наблюдениям Бидонько, очень многие руководители на Среднем Урале уклоняются от прямых встреч с общественностью. Это снижает шансы главы быть переизбранными на тех территориях, где должность руководителя выборная.

«Если вы думаете, что ваши замы или вы где-то по телевизору выступили, и этого достаточно, и это сработало, то вы очень сильно заблуждаетесь», — подчеркнул чиновник.

Свердловские власти будут анализировать, как выставлен диалог между властью и обществом в муниципалитетах. Проверяться будут даже депутаты, добавил вице-губернатор

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о проведении ещё нескольких опросов в городе до конца 2019 года. По мнению градоначальника, опрос о храме Святой Екатерины смог проявить истинное мнение горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге стоит проводить больше опросов – мнение