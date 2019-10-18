Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Бывший глава Пентагона Джеймс «Бешеный пес» Мэттис иронично ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее назвал его «самым переоцененным генералом». Соответствующее заявление Мэттис сделал сегодня, 18 октября, на торжественном вечере в Нью-Йорке.

Напомним, что генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис стал министром обороны СШАв январе 2017 года и покинул этот пост 1 января 2019 года. Отставка Мэттиса произошла после того, как он выступил против планов Трампа полностью вывести американские войска из Сирии.

«Думаю, единственный военный, которого господин Трамп не считает переоцененным, это полковник Сандерс», — иронично заметил Мэттис.

Бывший глава Пентагона имел в виду Харланда Сандерса — основателя сети ресторанов быстрого питания KFC. Также Мэттис явно намекнул на любовь президента к фастфуду.

Примечательно, что Харланд Сандерс никогда не служил в американской армии и звание «полковник» являлось почетным — оно было присвоено Сандерсу за заслуги перед его родным штатом Кентукки.

Также Мэттис отметил, что для него вполне почетно, что Дональд Трамп оценивает его как «самого переоцененного генерала», потому что он также оценивал Мерил Стрип как «самую переоцененную актрису».

«Получается, что я Мерил Стрип среди генералов и, честно говоря, для меня это звучит неплохо», — отметил Мэттис.

Кроме того Мэттис решил напомнить, что сам Трамп также не служил в армии, получив заключение врача, что у него «костная шпора». При этом американские СМИ уже выяснили, что заключение оформил врач, который снимал офис в здании, которое принадлежало отцу будущего президента США.

«Я заработал свои шпоры на поле боя… а Дональд Трамп — в справке от врача», — заключил Мэттис.