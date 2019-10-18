Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM Проблему с кадрами в медучреждениях можно решить только возвращение к «советской» системе распределения отучившихся врачей. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ЕАН.

Андрей Страхов. Врач

По словам чиновника, одна из основных проблем, которая волнует граждан — вопрос с медицинсками кадрами, особенно в небольших городах. Зачастую возникают ситуации, когда в отремонтированных больницах с закупленным оборудованием просто некому работать.

Нужно восстановить систему, когда человек после учёбы на бюджете должен ехать по распределению на указанное место, считает вице-губернатор.

«Как это было в Советском Союзе — неглупые люди это придумали», — сказал Бидонько.

Для этого нужно воссоздать в небольших городах достойную инфраструктуру как в сфере культуры, так и в сфере «материальной составляющей», добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский минздрав отказал врачу-сирийцу в компенсации за то, что тот устроился работать в Буланашскую поселковую больницу. Беженец смог через суд отсудить у министерства положенные ему 1 млн рублей.

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