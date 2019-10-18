Бишкек, , 18:28 — REGNUM Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии арестовала директора столичного филиала международного аэропорта «Манас» Мирлана Бегалиева в рамках расследования по уголовному делу о выводе $5 млн (320 млн рублей) из активов ОАО «МАМ», — пишут киргизстанские СМИ.

Бегалиева уведомили о том, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата вверенного имущества».

Подозреваемый полностью признал свою вину и изъявил желание сотрудничать со следствием, после чего в ходе допроса дал показания против других фигурантов уголовного дела.

Следствие по данному преступлению продолжается. Правоохранительные органы предпринимают меры для привлечения к ответственности других участников этого преступления.