Киев, , 18:24 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» верит в то, что газ из Российской Федерации может быть дешевле на 20%, однако это будет газ не от российского публичного акционерного общества «Газпром». Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 октября, исполнительный директор группы «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

Напомним, что ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках из России может быть на 20% ниже нынешней.

Витренко заявил, что цена на импортный газ для Украины действительно могут быть на 20% ниже. Но для этого не нужно прямого контракта на поставки между «Нафтогазом» и «Газпромом», для этого, по словам Витренко, нужно, чтобы «Газпром» соблюдал евросоюзное законодательство и не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке ЕС.

Кроме того, «Газпром», по мнению Витренко, должен предоставлять своп-контракты другим газобывающим компаниям в России, у которых бы Киев и покупал голубое топливо.