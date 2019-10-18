Москва, , 18:22 — REGNUM В Совфеде считают неприемлемым подход Украины к амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«Неприемлем сам подход к объявлению амнистии, который озвучил замглавы МИД Украины Василий Бондар. Попытка рассматривать ее чуть ли не как последний, завершающий этап реализации Минских соглашений превращает их в пустую бумажку», — рассуждает член Совфеда Франц Клиенцевич.

Амнистия, в равной степени касающаяся и ополченцев, и участников так называемой АТО, амнистия всеобщая, без всяких предварительных условий и оговорок, что однозначно следует из Минских соглашений, — важнейшее условие разрешения конфликта в Донбассе, но никак не итог этого сложнейшего процесса, подчеркнул он.

«Вряд ли в украинском МИД не понимают, что они поменяли местами «телегу и лошадь». Всё сделано совершенно сознательно», — указал сенатор.

По его словам, ту же цель преследовало и недавнее заявление Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя украинской стороны в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, причем никем в Киеве не опровергнутое, о предварительном роспуске ДНР и ЛНР как обязательном условии выполнения Украиной Минских соглашений.

«Эта цель достаточно очевидна. Предпринимаются попытки максимально затянуть время, использовав его исключительно для того, что перевалить вину на торможение Минских соглашений с больной головы на здоровую», — резюмировал Клинцевич.

Замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил о принятии Украиной всех законодательных актов, необходимых для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений.