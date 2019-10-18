Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM Перед депутатами Госдумы, избранными от Свердловской области, стоит задача по привлечению финансирования для нужд региона. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Уралинформбюро».

В частности, речь идёт о поддержке 300-летних юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила вместе с Универсиадой-2023 в столице Среднего Урала. Чиновник напомнил, что у каждого депутата есть свои возможности по привлечению финансов.

Бидонько отдельно выразил надежду на то, что недавно избранный от региона Антон Шипулин («Единая Россия») также сможет помочь региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области провели совещание вместе с депутатами Госдумы, выбранными от региона. Парламентариев попросили содействовать получению федеральных денег на празднование 300-летия Екатеринбурга и проведение Универсиады.

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