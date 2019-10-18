Москва, 18 октября 2019, 18:12 — REGNUM События, происходящие в настоящее время в Каталонии (Испания), стали результатом той политики, которую на протяжении последних лет проводили европейские политики, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 18 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал наказать участников беспорядков в Каталонии.
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