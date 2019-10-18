Москва, , 18:12 — REGNUM События, происходящие в настоящее время в Каталонии (Испания), стали результатом той политики, которую на протяжении последних лет проводили европейские политики, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 18 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Чем занимались политики Европы всё это время? Они накачивали две мины. Первое — они везде поддерживали националистов. Поддерживали террористов. Во-вторых, они открыли свои границы для мигрантов. Сейчас эти две бомбы начинают работать. Националисты, сепаратисты начинают подниматься по всем странам ЕС, — сказал Лепехин. — Коренные жители Европы хотят себя защитить. Естественно, националисты подогревают эти сепаратистские настроения в Европе. Коренной народ начинает везде подниматься и переводить свой гнев на власти, которые ничего не решают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал наказать участников беспорядков в Каталонии.

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