Ашхабад, , 17:52 — REGNUM Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня» подпишет меморандум о взаимопомощи и сотрудничестве с телевизионным каналом «Russia Today». Соответствующее распоряжение подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ направлен «на создание более широких открытых каналов и площадок для ознакомления мировой общественности с проводимой Туркменией прогрессивной гуманистической политикой».