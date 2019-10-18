Страсбург, Франция, , 17:51 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию государственных служащих на Украине, которые были подвергнуты репрессиям после государственного переворота 2014 года, нарушением прав чиновников, и присудил им денежные компенсации. Об этом сегодня, 18 октября, сообщается на официальном сайте ЕСПЧ.

Известно, что в ЕСПЧ подали иски пятеро украинских чиновников времен президента Виктора Януковича. Все они были уволены на основании закона «Об очищении власти». Суд однако посчитал, что Украина нарушила право государственных служащих на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни, так как увольнением повлияло на их жизнь и карьеру.

В итоге ЕСПЧ постановил, что один из бывших чиновников должен получить от Украины 6,5 тыс. евро, а остальные — по 5,3 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года бывшим тогда президентом Украины Петром Порошенко. Действие закона распространялось на чиновников, которые занимали руководящие должности во время президентства Виктора Януковича.