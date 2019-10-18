Москва, , 17:48 — REGNUM Заявления Киева о необходимости роспуска ДНР и ЛНР в качестве условия развития мирного урегулирования абсолютно бессмысленны — и столь же бессмысленными оказываются практически все инициативы, выдвигаемые Украиной за последнее время. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Украина взяла курс на европейскую интеграцию. Украина взяла курс на НАТО. Записали в конституцию, что Украина интегрируется в структуры НАТО. От этого безопасности в Украине стало больше? Нет. Записали новый план — распустить ЛДНР. Они распустились? Нет, не распустились», — заявил Килинкаров.

«Можно это использовать в ток-шоу, чтобы вам аплодировали, чтобы улыбались, какой вы остроумный человек. Но это не решает проблемы! Наивно полагать, что после того как не был реализован Минск-1, как туго идёт реализация Минска-2 — рассчитывать на то, что будет Минск-3, Минск-4 наивно», — указал он.

Ранее пресс-секретарь официального представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о том, что украинские власти потребовали распустить ДНР и ЛНР — они объявили такой шаг в качестве условия для того, чтобы приступить к реализации минских соглашений. Позже в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что требование распустить ДНР и ЛНР не противоречит минским соглашениям.