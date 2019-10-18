Москва,
18 октября 2019, 17:48 — REGNUM Заявления Киева о необходимости роспуска ДНР и ЛНР в качестве условия развития мирного урегулирования абсолютно бессмысленны — и столь же бессмысленными оказываются практически все инициативы, выдвигаемые Украиной за последнее время. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Украина взяла курс на европейскую интеграцию. Украина взяла курс на НАТО. Записали в конституцию, что Украина интегрируется в структуры НАТО. От этого безопасности в Украине стало больше? Нет. Записали новый план — распустить ЛДНР. Они распустились? Нет, не распустились», — заявил Килинкаров.
«Можно это использовать в ток-шоу, чтобы вам аплодировали, чтобы улыбались, какой вы остроумный человек. Но это не решает проблемы! Наивно полагать, что после того как не был реализован Минск-1, как туго идёт реализация Минска-2 — рассчитывать на то, что будет Минск-3, Минск-4 наивно», — указал он.
Ранее пресс-секретарь официального представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о том, что украинские власти потребовали распустить ДНР и ЛНР — они объявили такой шаг в качестве условия для того, чтобы приступить к реализации минских соглашений. Позже в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что требование распустить ДНР и ЛНР не противоречит минским соглашениям.