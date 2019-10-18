Москва, , 17:38 — REGNUM Без учёта мнения курдов урегулирование ситуации в Сирии представляется невозможным, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 18 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Главное в том, что в Сирии впервые по настоящему дали по голове международному терроризму, не позволили свергнуть законный режим, который является членом ООН, хотя до его свержения оставались считанные дни, если бы не вмешательство Российской Федерации. И сегодня мы близки к тому, что все политические силы, которые действуют на этом поле, будут участвовать в политическом урегулировании в Сирии, — сказал Морозов. — Все закончится тем, что Эрдоган свои 38 километров отобьёт, остановится, договорится с сирийцами и после этого будет договариваться и с курдами. Без курдов урегулирование невозможно. Он не очень боится санкций. Он понимает, что это угрозы, которые не будут реализованы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации телеканала Al Mayadeen, сославшегося на курдские источники, несмотря на объявленную 17 октября приостановку турецкой военной операции «Источник мира», на севере Сирии в городе Рас-эль-Айн возобновилась стрельба, которую ведут турецкие подразделения.

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