Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Министерство торговли США ужесточает правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу. Соответствующее уведомление опубликовано в федеральном реестре документов правительства США.

Согласно решению министерства, американской стороной вводится политика презумпции отказа в лизинге авиационной техники для государственных авиакомпаний Кубы, а также ограничивается перечень телекоммуникационного оборудования, которое может поставляться на Кубу без специальной лицензии.

Кроме этого, новые правила осложнят получение безвозмездных пожертвований Коммунистической партией и правительством Кубы.

Уточняется, что новые ограничительные меры Вашингтона вступят в силу с понедельника, 21 октября.

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