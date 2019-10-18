Вашингтон, 18 октября 2019, 17:37 — REGNUM Министерство торговли США ужесточает правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу. Соответствующее уведомление опубликовано в федеральном реестре документов правительства США.
Согласно решению министерства, американской стороной вводится политика презумпции отказа в лизинге авиационной техники для государственных авиакомпаний Кубы, а также ограничивается перечень телекоммуникационного оборудования, которое может поставляться на Кубу без специальной лицензии.
Кроме этого, новые правила осложнят получение безвозмездных пожертвований Коммунистической партией и правительством Кубы.
Уточняется, что новые ограничительные меры Вашингтона вступят в силу с понедельника, 21 октября.
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