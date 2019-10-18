Мадрид, , 17:27 — REGNUM Верховный суд Испании потребовал от Брюсселя экстрадиции Карлеса Пучдемона — бывшего главы мятежной Каталонии и действующего депутата Европарламента, 18 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению суда, парламентский иммунитет политика, избранного в Европарламент в мае 2019 года, «недействителен» — Пучдемон не принес присягу на конституции Испании, что является обязательным условием по испанскому законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии для рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию. В Испании лидеру «сепаратистов» грозит длительный тюремный срок.

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