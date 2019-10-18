Москва, , 17:26 — REGNUM Попытки украинских властей пересмотреть условия Минских соглашений или вовсе заменить их чем-то другим создают риск возобновления полномасштабных боевых действий. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вы не выполнили ни одного своего обязательства и пытаетесь говорить, что давайте сейчас заморозим, давайте подождём. А вы не хотите вернуться в состояние как минимум февраля 2015 года, и мы снимаем тогда с себя обязательства о прекращении огня, о нахождении на линии 19 сентября? Посмотрите немного дальше — хотя бы на йоту дальше», — заявил Мирошник.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко заявил о том, что Минские соглашения себя не оправдали.

«Если мы понимаем, что не срабатывают нынешние переговорные усилия, тогда у нас создается гипотетическая дипломатическая возможность сказать, что на основе Минских договоренностей мы не смогли достичь мира, оно не работает так», — указал он.

«Даже, если мы этого не добьемся, мы достигнем этапа, когда можно будет четко сказать: «Это не работает, давайте следующий план». И тогда мы будем иметь основания требовать от остальных слушать этот план. Сегодня те, кто рассказывают, что нужно написать красивый план — план написать какой угодно можно, это 15 минут. Вопрос не в том, чтобы написать план, а заставить слушать хотя бы немцев и французов. Я уже не говорю про россиян», — продолжил Ярёменко.