Барселона, Испания, , 17:17 — REGNUM Барселона готовится принять многотысячный митинг протеста, на который соберутся протестующие из большинства городов Каталонии, 18 октября передает агентство Associated Press.

Пять крупных маршей протеста направились в столицу Каталонии ещё в начале недели, после объявления приговора лидерам «сепаратистов» в Мадриде, и 18 октября должны собраться в центре Барселоны.

Кроме протестующих из региона на улицы Барселоны выйдут тысячи местных «сепаратистов», которые устраивают массовые акции и беспорядки уже четыре дня подряд.

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