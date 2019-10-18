Пекин, , 17:15 — REGNUM В МИД КНР прокомментировали информацию о соглашении, заключенном ЕС и Великобританией по её выходу из объединенной Европы, отметив, что наличие договоренности подтвердили обе стороны — глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает 18 октября Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана.

В Пекине надеются на сохранение стабильности, организованный и упорядоченный характер разрешения этой международной проблемы, справедливый и сбалансированный для обеих сторон. Китайская сторона приняла во внимание достигнутый в последние дни прогресс и выразила надежду, что Brexit не приведет к дестабилизации международной обстановки.