Москва, , 17:13 — REGNUM В Госдуме указали на проблемы администрирования штрафов за выброс батареек в мусор.

«Похоже, что к внушительному списку неисполняемых законов в России скоро добавится еще один. Минприроды предложило штрафовать граждан за выброшенные в мусор батарейки. Как они планируют следить за соблюдением этого правила??? У каждого мусоропровода поставят контролёра, который будет досматривать мусор у граждан? У каждой урны по полицейскому? У каждого мусорного бака — видеокамеру и детектор металла?» — задает вопросы вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Он считает нововведение бредом.

«Бред! Добиться, чтобы граждане сдавали батарейки можно только одним способом — ввести залоговую стоимость, так же, как раньше в СССР, а теперь в большинстве цивилизованных стран организован сбор пустых бутылок. Если за сданную на утилизацию батарейку будут платить ощутимую сумму, то никто не будет их выбрасывать», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минприроды разработало проект приказа об обращении с батарейками и аккумуляторами: предлагается запретить выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы вместе с другим мусором.

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