Москва, , 17:13 — REGNUM Разговоры на Украине о неактуальности Минских соглашений свидетельствуют о том, что в Киеве не отдают отчёт о последствиях своих решений. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Это давняя украинская традиция. Нам нужна маленькая победоносная война, а потом спрашивают, а нас-то за что?», — заявил Мирошник.

«Если вы разрываете минские соглашения, во-первых, происходит снятие санкций с Российской Федерации. Происходит тут же — вы нарушаете резолюцию Совбеза ООН. Следовательно, собирается СБ ООН и принимает решение о санкциях против Украины, которая не выполнила все обязательства, которые брала на себя в международном формате», — подчеркнул он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко заявил о том, что Минские соглашения себя не оправдали.

«Если мы понимаем, что не срабатывают нынешние переговорные усилия, тогда у нас создается гипотетическая дипломатическая возможность сказать, что на основе Минских договоренностей мы не смогли достичь мира, оно не работает так», — указал он.

«Даже, если мы этого не добьемся, мы достигнем этапа, когда можно будет четко сказать: «Это не работает, давайте следующий план». И тогда мы будем иметь основания требовать от остальных слушать этот план. Сегодня те, кто рассказывают, что нужно написать красивый план — план написать какой угодно можно, это 15 минут. Вопрос не в том, чтобы написать план, а заставить слушать хотя бы немцев и французов. Я уже не говорю про россиян», — продолжил Ярёменко.