Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Мусоросортировочный завод, который могут построить на южной границе Екатеринбурга, сперва согласуют с горожанами. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Уралинформбюро».

Чиновник выразил готовность встречаться с протестующими горожанами и уточнять все нюансы проектов.

По словам вице-губернатора, в случае с возмущениями жителей произошла подмена понятий — люди иногда митингуют против мусоросжигательных или мусороперерабатывающих заводах, хотя в данном случае планируется построить именно мусоросортировочный завод.

«Есть люди, которые верят в мифы, но толком не знают, против чего митингуют», — сказал Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал строителей будущего мусоросортировочного завода рядом с посёлком Шабровский договориться с местными жителями. Градоначальник подчеркнул, что проект не сможет быть реализован без согласия рядом проживающих людей.