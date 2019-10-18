Брюссель, , 17:10 — REGNUM Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон передал себя бельгийским органам юстиции после нового запроса об экстрадиции от властей Испании, 18 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению офиса экс-главы мятежного испанского региона, Пучдемон «в компании своих адвокатов добровольно предстал перед бельгийскими властями».

Пучдемон и некоторые его соратники бежали из Каталонии в Бельгию после событий 2017 года — референдума и объявления о независимости региона, введения в Каталонии внешнего управления Мадрида и репрессий против «сепаратистов».

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