Пекин, , 17:08 — REGNUM На открытом заседании Совета Безопасности ООН по Йемену постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта укреплять диалог и взаимное доверие, чтобы создать условия для мирного разрешения кризиса и обеспечить всеобъемлющее политическое урегулирование, сообщает 18 октября Синьхуа.

Также официальный Пекин высказался за создание странами региона условий для ослабления напряженности в Йемене, призвав их сосредоточить усилия на урегулировании разногласий путём мирных переговоров и консультаций, а также совместно защищать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Йемена.

Чжан Цзюнь от имени КНР поддержал миссию специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса и заявил о готовности Китая к тесным контактам со всеми сторонами противостояния. Важное внимание в выступлении китайского постпреда было уделено гуманитарным вопросам, облегчению положения мирного населения, подъему экономики, восстановлению систем жизнеобеспечения, образования и здравоохранения, а также решению проблемы снабжения зоны конфликта продовольствием и питьевой водой.