Мурманск, , 17:05 — REGNUM В правительстве Мурманской области открылась еще одна вакансия — свой пост покинул председатель комитета по развитию информационных технологий Тимур Лапин. Об этом чиновник сообщи в интервью местным СМИ.

«Я принял решение уйти в отставку. Сразу оговорюсь, что это никак не связано с новым руководством Мурманской области. О принятии такого решения я подумывал уже давно», — цитирует Лапина «КП-Мурманск».

Как сообщало ИА REGNUM, «перезагрузка» команды регионального правительства была объявлена накануне губернаторских выборов главой Заполярья. Своих постов лишились уже несколько министров и вице-губернаторов.

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