Минск, , 17:03 — REGNUM Россия сыграла «большую роль» как в ликвидации СССР, так и в последующих интеграционных процессах. Об этом сегодня, 18 октября, в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Развалился Советский Союз, и Россия понимала, что без национальных республик не обойтись, оказывается, и как-то их надо оставить, чтобы они рядом были. И началось: Союзное государство — наш проект с Россией, потом в пику этому из-за определенной ревности начали создавать и инициировать ЕврАзЭс. Я говорю: ради бога, экономический союз для нас — это основа основ, нам надо делать все, чтобы была основа наших взаимоотношений», — сказал Лукашенко, выступая в Академии управления при президенте.

Он отметил, что в ЕАЭС не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества, констатировав: «Масса противоречий, которые находятся за кадром. Мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС. Из ЕАЭС уходить не будем. Бороться будем».

«Слушайте, а как отказаться? А куда будем продавать свои товары? На Запад? На Западе та же экономика (производят аналогичные товары. — Прим. президентской пресс-службы), что у нас, — сообщил Лукашенко. — Что, они нашу пустят продукцию на свой рынок? Никогда в жизни. Да особо нас нигде не ждут. Поэтому это просто досужие разговоры. Из этого мы исходили, формируя ЕврАзЭс».

В основном со стороны России стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания, заявил Лукашенко. По его словам, есть сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск.

«Ведь союз формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок начинаю называть виновных», — сказал руководитель постсоветской республики.