Грозный, , 17:03 — REGNUM В Чечне начались итоговые проверки подготовки танковых подразделений 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Танкисты более 30 экипажей приступили к контрольной проверке за 2019 учебный год, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе округа.

Она будет проходить на полигоне «Гвардеец». В ходе проверки будут проверены навыки экипажей танков Т-72Б3 в стрельбе по появляющимся и движущимся мишеням, в том числе из крупнокалиберного зенитного пулемета. При этом будут использованы мишени из категории низколетящих воздушных целей.

Проверке также будут подвергнуты механики-водители, которым предстоит показать свой уровень подготовки в вождении танков на пересеченной местности с преодолением препятствий.

Как отметили в ЮВО, в течение 2019 года было проведено 15 тактических учений с участием танковых подразделений. При этом средний расход боеприпасов и горюче-смазочных материалов по сравнению с 2018 годов увеличился почти на 10%.