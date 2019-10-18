Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Проект закона, позволяющий вернуть прямые выборы главы города Екатеринбурга, внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор законопроекта, депутат Вячеслав Вегнер.

«Совершенно уверен, что провести законопроект в жизнь получится только при одном условии — вашей поддержке данного начинания», — обратился к горожанам депутат.

Вячеслав Вегнер предложил создать городской комитет, который сможет продвинуть идею городского опроса по данной инициативе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге глава города избирается по «советской» системе. Сначала претенденты проходят сито конкурсной комиссии, а затем из числа прошедших кандидатов мэра выбирают депутаты городской думы.

Напомним, что прямые выборы мэра в Екатеринбурге были до 2010 года. Далее была введена «двуглавая система», а в 2018 году её упразднили.